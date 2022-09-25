Elazığ spor: Karabulut Elazığ Basketbol kötü başladı Spor Haberleri Elazığ haberi... Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçında Tarsus Belediyesi, Karabulut Elazığ Basketbol'u 82-66 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçında Tarsus Belediyesi, Karabulut Elazığ Basketbol'u 82-66 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. İlk hafta karşılaşmasında son Federasyon Kupası şampiyonu Tarsus Belediyesi'ne konuk olan Karabulut Elazığ Basketbol, rakibine 82-66 yenildi. Tarsus Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 21-16 üstün geçti. İkinci periyotta toparlanan ev sahibi takım devreye 41-37 üstünlükle girdi. Üçüncü periyottan itibaren farkı çift hanelere çıkaran Tarsus Belediyesi, 3. periyodu 64-50 ve maçı da 82-66 kazandı. Mersin ekibinde Sasha Goodlett kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Karabulut Elazığ Basketbol'da Ameryst Alston'un 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tarsus Belediyesi basketbol Tarsus Elazığ Spor Haberler

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