Elazığ spor: Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 2 Aksaray Gençlikspor: 0 Spor Haberleri Elazığ yerel spor haberine göre ES Elazığspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aksaray Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. ES Elazığspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aksaray Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan ES Elazığspor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Elazığspor Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında İzzet Topatar ile Ömer Faruk Sezgin'le 2 gol bulan bordo-beyazlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Son hazırlık maçına çıkan Entegre Solar Elazığspor, 4 Eylül Pazar günü TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Elazığspor Aksaray Elazığ Spor Haberler

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