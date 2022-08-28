Elazığ spor: Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 2 Aksaray Gençlikspor: 0
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Elazığ yerel spor haberine göre ES Elazığspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aksaray Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti.
ES Elazığspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aksaray Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan ES Elazığspor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.
Elazığspor Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında İzzet Topatar ile Ömer Faruk Sezgin'le 2 gol bulan bordo-beyazlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Son hazırlık maçına çıkan Entegre Solar Elazığspor, 4 Eylül Pazar günü TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. - ELAZIĞ