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Elazığ spor haberleri | Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti

Spor Haberleri

Elazığ spor haberleri | Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti

Elazığ haber: TFF Elazığ Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç görevinden istifa etti.

TFF Elazığ Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Turgut Kılınç, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kılınç yaptığı yazılı açıklamada;

"10 yıldır yürütmüş olduğum Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulundan ve 4 yıldır büyük bir onurla yürütmüş olduğum TFF Elazığ İl Temsilciği görevimden bugün itibariyle istifa etmiş olmaktayım. Görevde bulunduğum zamanı zarfı içerisinde Elazığ'ın Amatörünü bir adım ileri taşımak için elimden geldiği kadarıyla mücadelemi sürdürdüm. Bu mücadelemde bana desteklerini sunan kulüplerimize çok teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kulüplerimizin daha iyi yerlerde olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Elazığ Spor Haberler

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