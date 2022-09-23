Elazığ spor haberleri | Elazığ GSB hentbolcusuna milli davet

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbolcusu Muhammed Çimen, U16 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Çimen'e milli davet geldi. Milli takım kampına davet edilen Gençlik ve Spor Kulübü sağ kanat oyuncusu Muhammed Çimen, 2-8 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan ve 21 kişiden oluşan aday listede başarılı olmaya çalışacak. Yine Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün beğenilen ismi Yunus Altuner, 1. Lig ekibi Yozgat Bozok Belediyespor Hentbol Takımı'na transfer oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Engin Doğan ve Emrullah Şahin hocalarımızı emek ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. Tesislerimizde yetişmiş belirli bir düzeye erişmiş sporcularımızın milli takım davet almaları, seçilmeleri bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. Hentbol sporcumuz da emeklerinin karşılığını alarak davet aldı, temennim milli takımda daha çok sporcumuzu görmek. Yunus Altuner sporcumuzu da Yozgat iline 1. Lig'e gönderiyoruz, hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz. Takımımızın oyun kurucusu iyi bir sporcu ancak dikkat çeken sporcularımızdan sadece biri, Yozgat Bozok Belediyespor'da forma giyecek yeni sezonda. Bir kez daha Muhammed ve Yunus kardeşimizi yürekten kutluyorum, yolları açık olsun inşallah. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla, tesislerimizle gayretimiz daha iyi bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri ve emeklerinin karşılığını almalarıdır" dedi. - ELAZIĞ