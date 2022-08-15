Haber : Elazığ spor haberi: Teyo Emmi, Elazığspor'un kampında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ spor haberi: Teyo Emmi, Elazığspor'un kampında

Elazığ spor haberi: Teyo Emmi, Elazığspor'un kampında

Elazığ haber: Usta tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, nam-ı değer Teyo Emmi, Elazığspor'u kamp yaptığı Erzurum Palandöken Otel'de ziyaret etti.

Usta tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, nam-ı değer Teyo Emmi, Elazığspor'u kamp yaptığı Erzurum Palandöken Otel'de ziyaret etti.

Televizyon ekranlarında sergilediği 'Teyo Emmi' tiplemesiyle hafızalarda yer edinen Erzurumlu tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, Elazığspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden usta tiyatrocu, bordo-beyazlı ekibe yeni sezon için başarılar diledi.

Cumhur Seval'e Elazığspor kulüp idarecileri tarafından 25 numaralı Elazığspor forması hediye edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title