Elazığ spor haberi: Teyo Emmi, Elazığspor'un kampında Elazığ haber: Usta tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, nam-ı değer Teyo Emmi, Elazığspor'u kamp yaptığı Erzurum Palandöken Otel'de ziyaret etti. Usta tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, nam-ı değer Teyo Emmi, Elazığspor'u kamp yaptığı Erzurum Palandöken Otel'de ziyaret etti. Televizyon ekranlarında sergilediği 'Teyo Emmi' tiplemesiyle hafızalarda yer edinen Erzurumlu tiyatro sanatçısı Cumhur Seval, Elazığspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden usta tiyatrocu, bordo-beyazlı ekibe yeni sezon için başarılar diledi. Cumhur Seval'e Elazığspor kulüp idarecileri tarafından 25 numaralı Elazığspor forması hediye edildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Elazığspor Erzurum Spor Haberler

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