Elazığ spor haberi: Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirledi Elazığ haberi... Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi ekiplerinden Karakoçan 1985 Spor yeni sezon planlamasına başladı. İlk etapta Sportif Direktörlük görevine Baha Engin Çelikel'i getiren Mavi-Beyazlı takım, Teknik Sorumlu olarak Nurettin Mumcu, yardımcılığına ise Yargı Altan'ı getirdi. Eski kalecisi Özcan Güneş ile yeniden sözleşme imzalayan Karakoçan 1985 Spor, kanat oyuncusu Diyar Aydın'ı da kadrosuna dahil etti. Yeni sezon başlayana kadar ilçe ekibinin takviyelerine devam etmesi bekleniyor. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Karakoçan Futbol Elazığ Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Elazığ spor haberi: Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.