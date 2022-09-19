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Elazığ spor haberi: Elazığ Karakoçan 1 puanda kaldı

Spor Haberleri

Elazığ spor haberi: Elazığ Karakoçan 1 puanda kaldı

Elazığ spor haberine göre TFF 3. Lig 2. Grubun 3. haftasında Elazığ Karakoçan FK, deplasmanda karşılaştığı Karaman FK'ya 1-0 yenilerek 1 puanda kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 3. haftasında Elazığ Karakoçan FK, deplasmanda karşılaştığı Karaman FK'ya 1-0 yenilerek 1 puanda kaldı.

Elazığ'ın TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Elazığ Karakoçan FK, sezona istediği gibi başlayamadı. Gümüşhane Sportif Faaliyetler karşısında aldığı 1 puanla sezona merhaba diyen Ender Çınar'ın talebeleri daha sonra Bayrampaşa'ya 2-1 ve son olarak Karaman FK'ya deplasmanda 1-0 yenildi. 1 puanda kalan Karakoçlar, TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında cumartesi günü Ofspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Karaman Elazığ Spor Haberler

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