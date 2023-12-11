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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Siirt İl Özel İdare'yi farklı mağlup etti

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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Siirt İl Özel İdare'yi farklı mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Siirt İl Özel İdare'yi farklı mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Sezona kötü başlayan ancak Samsun Hentbol karşısında aldığı galibiyetle toparlanma sürecine giren Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubunun 7. haftasında Siirt İl Özel İdare ile deplasmanda karşılaştı. Siirt Yeni Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Elazığ SYSK ilk devreye 21-10 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında da farkı korumayı başaran Elazığ ekibi, parkeden 41-26 galip ayrılarak oldukça kritik bir galibiyet aldı. Siirt ekibi Play-Off yarışında farklı yenilgiyle yara alırken, Elazığ SYSK üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Sarı-siyahlılar grubun 8. haftasında evinde Sivas Belediyespor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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