Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK Hentbol Takımı'ndan iki oyuncu U19 Milli Takımı kampına davet edildi.

Türkiye Deplasmanlı Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK sporcuları Nurcan Ortanç ile Gülay Zaman U19 Milli Takımı kampına davet edildi.

29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arası Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan kampa katılacak olan sporcuları hakkında açıklamalarda bulunan Başantrenör İsmail Bayraktar, "Öncelikle U19 kampına katılan olan sporcularımıza kazasız, sakatsız sonu hayrolan bir kamp geçirmelerini diliyorum. Takım olarak alt yapılara çok önem veriyoruz. Şimdi de verdiğimiz bu önemin meyvelerini yemeye başladık. Her sporcumuzun bu kamplara seçilmelerini oradaki havayı teneffüs etmelerini çok istiyoruz. Kamplara giden gelen sporcularımızın spora bakış açısı takıma verdiği değer çok değiştiğini gördük. İnşallah Nurcan ve Gülay'da hedeflerini daha da büyütecek önce ilimize sonra da ülke sporuna katkı sağlayan sporcular olarak karşımıza çıkacaklar. Kulübümüz hem il genelinde hem de bölgede Milli Takımlara oyuncu verme konusunda zirvede olduğunu görüyoruz. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. - ELAZIĞ