Elazığ Son Hilal Spor Kulübü, Turkish Open Şampiyonası'na Damga Vurdu

Elazığ Son Hilal Spor Kulübü, Turkish Open Şampiyonası'na Damga Vurdu
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Antalya'da düzenlenen Turkish Open Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları başarı elde etti. Derin Sarıkaya ve Dila Sarıkaya 2. olurken, Sümeyye Öztürk Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Open Dünya Kick Boks Şampiyonasına Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Turkish Open Kick Boks Şampiyonası 14-18 Mayıs tarihleri arası gerçekleştirildi. Dünya çapında birçok ismin katıldığı organizasyonda Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler aldı. Antrenörlüğünü Yusuf Emir ve Ali Yağız Topuz kardeşlerin yaptığı kulüpten Derin Sarıkaya 52 kiloda, Dila Sarıkaya 60 kiloda sıkletlerinde 2. olurken, Sümeyye Öztürk 65 kiloda Türkiye 3.'sü oldu ve bronz madalya kazandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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