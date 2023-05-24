Elazığ, kick boksta 10 madalya aldı

İstanbul'un ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen Turkish Open Dünya Kick Boks Kupasında Elazığlı sporcular toplamda 10 madalya aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenerek tamamlandı. Turnuvaya katılım sağlayan Elazığ sporcuları toplamda 10 madalya kazandı. Buse Özgür Full Contact'ta altın madalya kazanırken, Büyükler Low Kick'te Mehmet Kemal Çelik 2., Full Contact'ta Orhan Yılmaz ile Deniz Şengür 3., Bilge Bakır Minikler Point Fighting'te 2., Gençler Low Kick'te Barış Sözlü ile Alpaslan Hamza Kıvık 3., Gençler Kick Light'ta Ali Yağız Topuz 3., Gençler Full Contact'ta Orhan Bulğak 2. ve Gençler K-1'de Devran Eminoğlu 2. olarak Elazığ'a madalyayla döndü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "2023 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl 8.'si düzenlenen Turkısh Open Dünya Kupası sporcuların katılımıyla 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. İlimizi temsil etmek üzere İstanbul'a giden sporcularımız ilimizin başarısına yeni başarılar kazandırarak döndüler. Bu başarıda sporcularımıza, antrenörlerine ve tabi bu başarının arkasında en büyük destekçileri olan ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor sporcularımızın başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ