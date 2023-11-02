Elazığ Kaymakamı Cumhuriyet Kupası Dereceye Giren Sporcuları Kabul Etti

Elazığ'ın Keban İlçe Kaymakamı Furkan Ataklı, Cumhuriyet Kupası müsabakalarında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Kaymakam Ataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıldönümü çerçevesinde, Malatya'da düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" müsabakalarında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Sporcularla tek tek ilgilenen Kaymakam Ataklı, Wushu, Kungfu Elazığ İl Temsilcisi milli takımlar antrenörü Fethi Oruç ile ilçede yapılması planlanan Uzakdoğu dövüş sanatları şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Ataklı, görüşme sonrası öğrencilerimize hediyelerini takdim etti. - ELAZIĞ