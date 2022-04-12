Elazığ Karakoçan, seriyi 6 maça çıkardı

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında grup lideri B. Düzcespor'u 4-0'lık skorla şoka uğratan HD Elazığ Karakoçan FK, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Metin Akpunar döneminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına kadar giren ve ikinci Ender Çınar döneminde tırmanışa geçen Mavi-Beyazlı ekip, 28. haftada deplasmanda 52 Orduspor FK'ya yenildikten sonra çıktığı 6 maçı da kaybetmedi ve 3 galibiyet, 3 beraberlikle hanesine 14 puan yazdırdı. 34. haftada Çarşamba günü GP Şile Yıldızspor'la deplasmanda karşılaşacak olan ve zorlu maç için İstanbul'a giden kafilede sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

HD Elazığ Karakoçan FK'nın TFF 3. Lig 2. Grup'ta kalan maçları sırasıyla şöyle; GP Şile Yıldızspor (D), Darıca Gençlerbirliği, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Kuşadasıspor ve 68 Aksaray Belediyespor (D) - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor