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Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor

Elazığ Karakoçan FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Elazığ Karakoçan FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ'ı temsil edecek olan Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Tesislerinde 1. etap hazırlık kampına başlayacak olan mavi-beyazlılarda çalışmaya tüm oyuncuların katılması bekleniyor. Yeni sezonda genç bir kadro ile ligde mücadele verecek olan mavi-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Ender Çınar nezaretinde başlayacak olan 1. etap hazırlık kampının 4 Ağustos tarihine kadar Elazığ'da devam etmesi planlanıyor. Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kampına ise 7 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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