Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ Karakoçan FK, altyapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

Elazığ Karakoçan FK, altyapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ temsilcilerinden HD Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre 12-16 yaş arası futbolcu adayları için gerçekleştirilecek. Kulüp tesislerinde yapılacak olan seçmelerde adaylar antrenör Mehmet Temin ve Ufuk Yalçınkaya tarafından eğitime tabi tutulacak.

2006, 2007 ve 2008 doğumlu adaylar 18 Temmuz Pazartesi, 2009-2010 doğumlular ise 18 Temmuz Salı günü saat 17.00'da hünerlerini sergileme fırsatı bulacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title