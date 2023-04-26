Elazığ'ın ev sahipliğinde voleybol grup müsabakaları başladı

Elazığ'ın ev sahipliğinde Rize ve Bingöl illerinden gelen 45 sporcunun katılımıyla voleybol grup müsabakaları başladı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 3 gün sürecek olan voleybol genç kızlar grup müsabakaları başladı. Rize ve Bingöl illerinden gelen 3 takımdan oluşan toplamda 45 sporcu, eleme müsabakalarında bir üst tura çıkmak ter dökecek. Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanan müsabakalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehrimizin ev sahipliğinde voleybol grup eleme müsabakaları başladı. Malumunuz olduğu üzere Kahramanmaraş merkezli depremden ötürü sportif müsabakalar da değişiklikler ve çekilmeler söz konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Şampiyona Şehri Elazığ sloganıyla birçok müsabakaya ev sahipliği yaptık. Yaralarımızı hep birlikte sararak sporun birleştirici gücüyle birçok müsabakada ve şampiyona da yer alacağız. Müsabakalara katılan takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ