Elazığ İl Özel İdarespor, en iyi 20'de

Kayseri'de yapılan U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarının tamamını kazanan Elazığ İl Özel İdarespor, Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına adını yazdırdı.

Kayseri Grup Merkezinde U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına çıkan Elazığ İl Özel İdarespor, tarihi bir başarı elde etti. Kayseri Grubunda çıktığı grup maçlarının tamamını kazanan Elazığ ekibi, final maçında Kahramanmaraş temsilcisini de 3-1 gibi net bir skorla geçti. Mavi-beyazlılar bu sonuçlarla U16 kategorisinde Türkiye'de ilk 20 takım arasına girmiş oldu. Elazığ İl Özel İdare Futbol Koordinatörü İcabi Ayyıldız, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Genel Sekreterimiz Ali Şiş'e, yönetim kurulumuza, büyük emekleri olan takım fntrenörlerimiz Mehmet Keleş ve Zafer Keskin'e teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ