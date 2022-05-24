Elazığ İl Özel İdarespor'da Olağan Genel Kurul ertelendi - Haberler

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Elazığ İl Özel İdarespor'da Olağan Genel Kurul ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ İl Özel İdarespor'da Olağan Genel Kurul ertelendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Elazığ İl Özel İdare'de, Olağan Genel Kurul ertelendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Elazığ İl Özel İdare'de, Olağan Genel Kurul ertelendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne düşen Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde gerçekleştirilmesi gereken Olağan Genel Kurul'da başkanlığa aday çıkmadı ve Olağan Genel Kurul bir hafta sonraya ertelendi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılması gereken İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmiştir" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Haberler

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