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Elazığ İl Özel İdare TKBL'ye düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ İl Özel İdare TKBL'ye düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne yenilen Elazığ İl Özel İdare'nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne yenilen Elazığ İl Özel İdare'nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne 84-51 yenilen Elazığ İl Özel İdare'nin bitime 3 hafta kala küme düşmesi matematiksel olarak garantilendi. 3 sezondur mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iki kez Türkiye'yi Eurocup'ta temsil eden bordo-beyazlı takım, bu sezon yapılan transferlere rağmen bir türlü istediği ritmi bulamadı ve küme düşmesi kesinleşti. 23. hafta sonunda 21 mağlubiyet, 2 galibiyetle 25 puan toplayan ve son sırada yer alan Elazığ İl Özel İdare, süper ligde son 3 maçına çıktıktan sonra gelecek sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çankaya Üniversitesi, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Elazığ, Spor, Haberler

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