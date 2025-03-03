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Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Play-Off'ta 3'te 3 Yaptı

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Play-Off'ta 3'te 3 Yaptı
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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Play-Off grubunda çıktığı üç maçta 2-0 ve 5-1'lik skorlarla galip gelerek başarılı bir performans sergiledi. Teknik heyet ve futbolcular, galibiyet sonrası düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelerek moral buldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Teknik sorumlu İcabi Ayyıldız idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken bordo-beyazlı ekip, oluşturulan mütevazı kadrosu ile yer aldığı 6 takımlı Play-Off grubunda, ilk olarak Karakoçan 1985 Spor'u 2-0, Kovancılarspor ve DSİspor'u ise 5-1'lik skorlarla mağlup ederek 3'te 3 yaptı. DSİ Spor maçı sonrası düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve futbolcularımız, galibiyeti kutlayarak moral buldu. Bordo-beyazlılar, Play-Off grubunun 4. hafta mücadelesinde Balakgazi 1516 Spor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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