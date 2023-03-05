Elazığ İl Özel İdare, Nilay Aydoğan'ı unutmadı

Elazığ İl Özel İdare kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan anısına, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı Tarsus Belediyesi kaptanına takdim etti.

Elazığ İl Özel İdare kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan anısına, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı Tarsus Belediyesi kaptanına takdim etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, ligin 23. haftasında deplasmanda Tarsus Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde takım kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, yaşanan deprem felaketinde Malatya'da hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın anısına, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı, ailesine teslim edilmek üzere Tarsus Belediyesi takım kaptanına takdim etti.

Öte yandan her iki takım maç öncesi seremoniye 'Türkiye Tek Yürek' yazılı pankart ile çıktı. Müsabakayı ev sahibi Tarsus Belediyesi 76-56'lık skorla kazandı. TKBL'nin bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Basketbol Kulübü ise Ankara'da konuk ettiği EY Urla Gençlik'e 79-65 yenildi. - ELAZIĞ