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Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ İl Özel İdare ilk transferini yaptı

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-beyazlı kulüp, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor forması giyen İlknur Yıldızhan'ı renklerine bağladı. 2018-2019 sezonunda da Elazığ ekibinin formasını terleten İlknur Yıldızhan, yeni sezonda da takımın bir parçası olacak.

1996 doğumlu, 1.86 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda görev yapan oyuncunun kariyerinde, Mersin B.Ş.B., Adana ASKİ, Mersin Kurtuluş, Meski, AGÜ Kayseri ve Adana Basketbol gibi takımlar bulunuyor. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "İlknur Yıldızhan'a önümüzdeki sezonda başarılar diler, takımımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Mersin Elazığ Spor Haberler

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