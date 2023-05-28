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Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı Kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, 3x3 Kadın Milli Takımına Davet Edildi

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı Kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, 3x3 Kadın Milli Takımına Davet Edildi

Spor Haberleri

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, 3x3 kadın milli takımı kadrosuna davet edildi. Elazığ İl Özel İdare Kulübünden yapılan açıklamada, "2022- 2023 sezonunda formamızı giyen Kaptanımız İlknur Yıldızhan Çetin 3x3 kadın milli takımına davet edilmiştir. Hem oyuncumuza hem de 3x3 kadın milli takımımıza başarılar dileriz."

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, 3x3 kadın milli takımı kadrosuna davet edildi.

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı kaptanı 3x3 kadın milli takımına davet edildi. Elazığ İl Özel İdare Kulübünden yapılan açıklamada, "2022- 2023 sezonunda formamızı giyen Kaptanımız İlknur Yıldızhan Çetin 3x3 kadın milli takımına davet edilmiştir. Hem oyuncumuza hem de 3x3 kadın milli takımımıza başarılar dileriz." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Elazığ Spor Haberler

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