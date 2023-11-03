Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirdi ve 18 yeni aracı hizmete aldı. Yapılan törenle araçlar polisler tarafından trafiğe çıkarıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 18 yeni aracı filosuna kattı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak, daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosu güçlendirilerek mübadele usulü ile 18 yeni araç hizmete alındı. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yeni alınan araçlar için kurban kesimi ve dua ile yapılan tören, polislerin sirenler eşliğinde araçları teslim alarak trafiğe çıkmasıyla son buldu. - ELAZIĞ