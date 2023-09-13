Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de İki Takım Temsil Edecek

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yeni sezonda Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de iki takımın temsil edeceğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 14-15 Ekim'de oynanacak olan maçlarla başlayacak. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'ı yeni sezonda BAL'da iki takım temsil edecek. Federasyondan yapılan açıklamada; "T.F.F. 2023-2024 Sezonu BAL müsabakaları 14-15 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır. İlimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Aksaray Gençlik Spor ve Rüstempaşa Spor Kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ