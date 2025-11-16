Haberler

Elazığlı Hentbolcular Süper Lig ve Milli Takım Kamplarına Davet Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 14 Elazığlı hentbolcu, üstün performansları sayesinde Süper Lig Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi.

Elazığ'da 14 Elazığlı hentbolcu, üstün performansları sayesinde Süper Lig Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımları, Türkiye hentboluna damga vuran büyük bir başarıya imza attı. 2. Lig'de mücadele eden kadın ve erkek hentbol takımları, Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri yoğun antrenmanlar ve disiplinli çalışmalar sonucunda, hentbolun en üst düzey platformlarında Elazığ adını gururla duyurmaya devam ediyor. Yoğun emek ve özverili bir çalışmanın ürünü olarak 14 Elazığlı hentbolcu, Beşiktaş JK ve Milli Takım kamplarına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'müz 6 yıldır aralıksız hem kız hem de erkek takımımız profesyonel liglerde. Elazığ'dan yetişmiş öz evlatlarımız, öz kaynaklarımız bu liglerde yer alsınlar. İkinci lig, birinci lig, süper lig olması hiç önemli değil. Önemli olan Elazığlı çocukların bu liglerde oynaması. Özellikle sizlerin de görüntü aldığı gibi alttan yetişen 4. sınıf, 5. sınıf çocuklarımız da hedef takım olarak Gençlik ve Spor Kulübü'nün profesyonel takımdaki abilerine örnek alıyor ve yetişiyorlar. Tabii buradan yetiştirdiğimiz çocuklar bu liglerden aldıkları puanlarla da spor bilimleri fakültesinin diğer bölümlerine de yerleşebiliyorlar. Bazıları antrenör, bazıları öğretmenlik, bazıları reklasyon bölümünde okuyabiliyorlar. Gençlik ve Spor Kulübümüzün amacı şu, alttan yetişen çocuklarımızın özellikle abilerini örnek alarak, profesyonel liglerdeki bu abiler gibi yarışmacı takıma girmek için mücadele ediyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.