Elazığ haberleri | Elazığspor, 4 hazırlık maçı yapacak

İkinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştirecek olan Elazığspor, 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Erzurum'da ikinci etap kampına 3 Ağustos'ta başlayacak olan Elazığspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanacak olan bordo-beyazlılar, 14 Ağustos'a kadar burada çalışacak. Elazığ temsilcisi, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçivan ile karşı karşıya gelecek. Elazığspor, 2. hazırlık maçında ise bu sezon aynı grupta mücadele edeceği Karbel Karaköprü Belediyespor'la mücadele edecek. Bir diğer hazırlık müsabakasını Elazığ Karakoçan FK ile yapacak olan bordo-beyazlı ekip, son maçını Artvin Hopaspor'la oynamayı planlıyor. - ELAZIĞ