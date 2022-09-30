Elazığ haberleri: BAL'da Elazığ takımları deplasmanda başlıyor
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Elazığ spor haberi | Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ temsilcileri Fırat Üniversitesi GSK ve Aksaray Gençlikspor, ilk hafta maçlarına Kahramanmaraş deplasmanda çıkacak. 2 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maçlarda Elbistanspor ile Fırat Üniversitesi GSK Elbistan Sentetik Sahada, K. Maraş İstiklalspor ile Aksaray Gençlikspor Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor