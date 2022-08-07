Elazığ haberi | Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 Elazığ haberi: ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Artvin Hopaspor'la karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, Feyzullah Şahin Güneş (2) ve Yiğitcan Erdoğan'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Erzurum Artvin Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Elazığ haberi | Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.