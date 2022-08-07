Elazığ haberi | Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 - Haberler

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Elazığ haberi | Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0

Elazığ haberi | Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0

Elazığ haberi: ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

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ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Artvin Hopaspor'la karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, Feyzullah Şahin Güneş (2) ve Yiğitcan Erdoğan'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Erzurum Artvin Spor Haberler

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