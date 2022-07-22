Elazığ haberi! Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonlar belli oldu Elazığ haberler... Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar belli oldu. Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar belli oldu. Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala 1. Amatör Küme Futbol Ligine yükselen takımlar netleşti. A Grubunda Kovancılar Esnafspor ile Harputspor, rakiplerini geride bırakarak önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme'ye yükselmeye hak kazanırken, B Grubunda Rüstempaşaspor ile Doğukent Gençlikspor mutlu sona ulaştı. Bu 4 takım gelecek sezon 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele etme hakkı kazandı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / Spor Elazığ Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Elazığ haberi! Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Liginde şampiyonlar belli oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.