Elazığ haber: Karakoçan'da 2. etap kampı başlıyor - Haberler

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Elazığ haber: Karakoçan'da 2. etap kampı başlıyor

Elazığ haber: Karakoçan'da 2. etap kampı başlıyor

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kampına yarın Erzurum'da başlayacak.

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Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kampına yarın Erzurum'da başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştirecek olacak Elazığ Karakoçan FK, yarın topbaşı yapacak. 4 Ağustos Perşembe günü yapılan son antrenmanın ardından Elazığ'da gerçekleştirilen 1. etap kampına nokta koyan mavi-beyazlı ekip, verilen 3 günlük iznin ardından 2. etap kampı için Erzurum'da toplanıyor. Elazığ'da bulunan futbolcu grubu ve teknik heyet, takım otobüsüyle Erzurum'a gidecek. İl dışında bulunan futbolcular ise Erzurum'da konaklanacak otele direkt geçecek ve mavi-beyazlı ekip ilk antrenmanını akşam 18.30'da Yüksek İrtifa Sahası'nda yapacak.

Mavi-beyazlı ekibin Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. 11 Ağustos Perşembe günü ilk hazırlık maçını Erbaaspor'la yapacak olan mavi-beyazlılar, 14 Ağustos Pazar günü Azerbaycan 2. Lig ekibi Nahçivan ve son hazırlık maçında 16 Ağustos Salı günü TFF 2. Lig ekibi Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Erzurum Elazığ Spor Haberler

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