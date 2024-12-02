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Elazığ GSİM Kadın Sutopu Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Elazığ GSİM Kadın Sutopu Takımı Başarılarıyla Dikkat Çekiyor
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Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası Bronz Grup maçlarında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadın Sutopu Takımı, 6 maçın 4'ünü kazanarak dikkat çekti. Takım, güçlü performansıyla taraftarların ve teknik ekibin beğenisini kazandı.

Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası Bronz Grup maçlarında, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü (GSİM) Kadın Sutopu Takımı gösterdiği performansla dikkat çekti.

Ankara'da düzenlenen U16 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası Bronz Grup maçlarının ilk devresinde 6 karşılaşmaya çıkan Elazığ GSİM, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak güçlü bir başlangıç yaptı. Sporcuların sahadaki azmi ve takım oyunu, hem teknik ekipten hem de taraftarlardan tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Genç sporcularımızın bu azmi ve başarısı bizleri gururlandırdı. İlerleyen maçlarda daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz turnuvanın ikinci devresinde takımımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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