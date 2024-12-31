Elazığ GSİM'in 2024 karnesi

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yurtlar, spor faaliyetleri, gençlik merkezleri ve sosyal projeleriyle Türkiye genelinde dikkat çeken başarılara imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yurtlar, spor faaliyetleri, gençlik merkezleri ve sosyal projeleriyle Türkiye genelinde dikkat çeken başarılara imza attı.

İl genelinde hizmet veren 7 yurtta 9 bin 790 öğrenci barınırken, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarda yürütülen gönüllülük faaliyetleri ve sosyal etkinlikler ile Türkiye ikincisi oldu. Yıl boyunca yurtlarda barınan öğrenciler için kapsamlı etkinlikler düzenlendi. Huzurevi ziyaretleri, engelli bireylere destek çalışmaları, şehit yakını ve gazilere yönelik etkinlikler, köy okulu projeleri ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları düzenlendi. Ayrıca, sınav dönemlerinde moral akşamları, sinema etkinlikleri ve psiko-destek programlarıyla öğrencilerin streslerini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Elazığ, spor alanında sunduğu hizmetlerle hem yerel hem ulusal düzeyde başarısına başarı kattı. İl genelinde 27 branşta hizmet verilirken, 6 branşta 10 ulusal müsabaka düzenlendi. Bu müsabakalara 801 sporcu ve antrenör katılım sağladı. Yerel spor faaliyetlerinde ise yaklaşık 3 bin sporcu mücadele etti. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 5 bin 272 kişi yüzme öğrenirken, 7 branşta hizmet veren Engelsiz Spor Okulları'nda 236 sporcu aktif olarak eğitim aldı. 2024 yılında 85 farklı spor faaliyeti düzenlenirken, 13 yerel ligde 1 bin 75 sporcu yer aldı.

Ayrıca Elazığ'da faaliyet gösteren 5 gençlik merkezinde, yıl boyunca düzenlenen 10 bin 745 etkinliğe toplam 137 bin 388 kişi katıldı. Gitar, keman, piyano gibi sanatsal faaliyetlerden robotik kodlama, 3D yazıcı kullanımı ve Arduino gibi teknoloji eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede gençlere imkan sunuldu. Ayrıca, TEKNOFEST 2024'te Elazığ Faruk Salgar Gençlik Merkezi TROKET takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 bin TL ödül aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor ailesi olarak tüm ekibimizle tüm personelimizle, yurt hizmetleri, gençlik hizmetleri ve spor hizmetleri olarak gençlerimize çocuklarımıza ve değerli Elazığ halkına hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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