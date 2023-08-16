Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Artistik Cimnastik Analig Müsabakalarında Finale Yükseldi

Türkiye Artistik Cimnastik Analig Müsabakaları Mersin'de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Kulübü takımı, şampiyonada 9. olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Elazığ'da bir takımın cimnastikte Türkiye finallerine kalması bir ilktir.

Türkiye Artistik Cimnastik Analig Müsabakalarında, Gençlik ve Spor Kulübü takımı Türkiye finallerine kaldı.

Türkiye Artistik Cimnastik Analig Müsabakaları Mersin'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen şampiyonada Gençlik ve Spor Kulübü takımı finale kaldı. Böylece Elazığ'da ilk defa bir takım cimnastikte Türkiye finallerine kalmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Artistik Cimnastik Analig müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız ve antrenörleri verdikleri mücadele donucu ilimizde bir ilke imza atarak bizleri yürekten sevindirdi. Gerçekleştirilen şampiyonada Kulübümüz sporcuları 12 takım içerisinde 9. olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor finallerde başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ