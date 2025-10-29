Haberler

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın Takımı 4'te 4 Yaptı

Güncelleme:
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın Takımı, İstanbul'da düzenlenen 1. Lig 1. Etap müsabakalarında 4 maçta 4 galibiyet alarak Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir başarı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın Takımı, müsabakalarda 4'te 4 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın Takımı, 25-26 Ekim2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Masa Tenisi 1. Lig 1. Etap müsabakalarında gösterdiği üstün performansla 4 maçta 4 galibiyet alarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. 1. Ligin ilk etabında Elazığ'ı başarıyla temsil eden takım, güçlü rakipleri karşısında gösterdiği mücadeleci ve disiplinli oyunla dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın Takımımız, antrenmanlarını Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve sporcularımıza her türlü altyapı desteğinin sağlandığı Yaşayan Stadyum içindeki Masa Tenisi Salonu'nda sürdürmektedir. Takımımız, aynı zamanda ilimizi temsil eden deneyimli antrenörümüz Mustafa Akgün nezaretinde düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. İlimizin spor altyapısının ve sporcu yetiştiriciliğinin önemli bir örneğini teşkil eden bu başarı, kadın sporcularımıza verilen desteğin sahadaki yansıması olmuştur. Elazığ'ın masa tenisindeki bu önemli çıkışı, sadece ilimizi değil, bölgeyi de temsil etme açısından büyük bir değer taşımaktadır. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyor; takımımıza Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
