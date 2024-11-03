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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı Sezon Açılışını Galibiyetle Yaptı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı Sezon Açılışını Galibiyetle Yaptı
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Bingöl'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Bingöl Spor Lisesini 29-17 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları Bingöl'de gerçekleştirildi.

Bingöl'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları katıldı. 2 Kasımda Bingöl'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına katılan hentbol sporcuları sezonun ilk maçında Bingöl Spor Lisesini 29-17 yenerek sezona galibiyet ile başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları kapsamında 2 Kasımda Bingöl'de düzenlenen Yıldızlar (Kız-Erkek) Hentbol İl Birinciliği müsabakalarına katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız il birinciliği müsabakalarında sezonun ilk maçını Bingöl Spor Lisesini 29-17 skor ile yenerek müsabakalara galibiyet ile başladı. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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