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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Spor Lisesini Ziyaret Etti

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Spor Lisesini Ziyaret Etti
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bir dönem öğretmenlik yaptığı Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini ziyaret etti. Eren, spor ve sanatın gençler için önemini vurguladı ve tecrübelerini paylaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bir zamanlar beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Eren, sporun ve sanatın gençlerin hayatındaki önemine vurgu yaparak tecrübelerini paylaştı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Spor Lisesinde öğretmenlik ve idareciliğini yaptığı dönemlerde yaşadığı anıları anlatarak, öğrencilere sporda disiplin, azim ve ekip çalışmasının başarıya giden yoldaki önemine değindi. Ayrıca Eren, gençlerin gelecekte kendilerine hedefler koyarak başarıya ulaşabileceklerine dair tavsiyelerde bulundu.

İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ardından okul müdürü tarafından İl Müdürü Abdulsamet Eren'e plaket takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren açıklamasında, "Bugün, bir zamanlar görev yapma şansı bulduğum Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini ziyaret etmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bu okulda geçirdiğim yıllar, hem mesleki hem de kişisel gelişimimde önemli bir yere sahip. Gençlerle bir araya gelerek onların azmini ve enerjisini görmek beni oldukça gururlandırdı. Sporun ve sanatın, bireylerin karakter gelişiminde ve hayata bakış açısında ne denli büyük bir etkisi olduğunu biliyorum. Bu nedenle her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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