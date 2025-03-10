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Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılacak
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkekler Hentbol Takımı, Gaziantep'te yapılan Türkiye Yarı Finalleri'nden başarıyla çıkarak 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Takım, antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkekler Hentbol Takımı, adını Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Küçük Erkekler Hentbol Takımı, 1-4 Mart tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yarı Finalleri'nde başarılı bir performans sergileyerek adını Türkiye Şampiyonası'na yazdırdı. 10 ilin katılımıyla gerçekleşen yarı final müsabakalarında üstün bir mücadele ortaya koyan Elazığ temsilcisi, büyük bir başarıya imza atarak 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle çalışmalarını sürdüren takım, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmak için antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımız ilk günden bugüne azimli ve disiplinli çalışmaları sayesinde önemli başarılar yakaladı. Hentbol branşında elde edilen bu başarı il sporunun ilerlemesine katkı sağlamada önemli bir rol oynuyor. Takımımızın Türkiye Şampiyonası'nda da Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Sporcularımızın motivasyonu yüksek ve şampiyona için hazırlıklarına hızla devam ediyorlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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