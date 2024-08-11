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Elazığ Gençlik Merkezleri Eğitimlere Devam Ediyor

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 5 merkez, ilçe ve beldedeki tesisleri ile gençlik merkezleri, uzman kadrosu ile gençlere yönelik çok farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Elazığ'da hizmet veren gençlik merkezleri, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 5 merkez, ilçe ve beldedeki tesisleri ile gençlik merkezleri, uzman kadrosu ile gençlere yönelik çok farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet vermeye devam ediyor. Yıl boyu hiç ara vermeden kurslarına ve çeşitli etkinliklerine devam eden; merkezler çocukların ve gençlerin hayatına dokunuyor. Binlerce kursiyere hizmet veren ve bilim, sanat ve sporun bir arada olduğu merkezler, öğrencilerini ağırlıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik merkezlerimiz yaz kış demeden her daim enerjik ve bol etkinlikler ile kurslarına her zaman devam ederek başarılı olmaya devam ediyor. Yaz tatilinde merkezlerimize yoğun katılım sağlanıyor. Merkez, ilçe ve belde de olmak üzere toplam 5 gençlik merkezimizde bilim, sanat ve spor hepsi bir arada. Çocuklarımız ve gençlerimiz yazı verimli geçirerek hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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