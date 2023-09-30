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Elazığ Gençlik Merkezi Üniversite Öğrencilerini Karşıladı

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı. Elazığ Gençlik Merkezi tarafından kente gelen üniversite öğrencilerine yönelik 'hoş geldiniz' karşılaması yapıldı. Havalimanı ve otogarda karşılanan öğrencilere kenti tanıtan materyaller verilip çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı.

Elazığ Gençlik Merkezi tarafından kente gelen üniversite öğrencilerine yönelik 'hoş geldiniz' karşılaması yapıldı. Havalimanı ve otogarda karşılanan öğrencilere kenti tanıtan materyaller verilip çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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