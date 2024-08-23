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Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Cami ve Kur'an Kurslarını Temizledi

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Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, cami ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek temizlik yaparak çocuklarla aktiviteler gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri din görevlileri, çocuklar ve veliler tarafından tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, cami ve Kur'an kurslarını hem ziyaret etti hem de temizledi.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yaz kış demeden tüm faaliyetlerine devam ediyor. Sık sık camii ve Kur'an kurslarını ziyaret eden Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri önce camii temizliği yapıyor ardından Kur'an kursuna gelen çocuklarla birbirinden güzel çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu kez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Çaydaçıra TOKİ Camisini ziyaret eden gençlik liderleri ve gönüllüleri önce detaylı temizliğini yapıp ardından çocuklarla birlikte birçok oyun oynadı. Gençlik Merkezi gönüllülerinin yapmış olduğu bu faaliyetler, din görevlilerinden, çocuklardan ve velilerden tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ genelinde bulunan Gençlik Merkezlerimizin hepsi faaliyetlerine yaz kış demeden devam ediyor. Yaptıkları aktivitelerle adından övgü ile bahsettiren merkezlerimiz yüzlerde gülümsemelere sebep olarak tam not alıyor. Tüm Gençlik Merkezi personelimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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