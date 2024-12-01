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Elazığ Gençlik Merkezi, Dünya Engelliler Günü'nde 200 Engelli Bireyi Ağırladı

Elazığ Gençlik Merkezi, Dünya Engelliler Günü'nde 200 Engelli Bireyi Ağırladı
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Elazığ Gençlik Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle üç rehabilitasyon okulundan yaklaşık 200 engelli bireyi etkinlikte ağırladı. Etkinlikte yapılan eğitsel ve müzikal oyunlarla katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özel bireylerin toplumda daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik Merkezi, ç rehabilitasyon okulundan yaklaşık 200 engelli bireyi ağırladı

Gençlik Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla üç rehabilitasyon okulundan yaklaşık 200 engelli bireyi ağırladı. Etkinlik, sevgi ve dayanışma dolu anlara sahne olurken, gençlik merkezi özel bireylerin yaşamına değer katmaya yönelik yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlikte eğitsel ve müzikal oyunlarla keyifli anlar yaşandı. Katılımcılar, düzenlenen boyama etkinliğinde hünerlerini sergileyerek rengarenk eserler ortaya koydu. Etkinliğe katılanların mutluluğu ve coşkusu, günün anlamını pekiştirirken, sevgi ve beraberliğin gücü bir kez daha vurgulandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sevginin engel tanımadığını ifade ederek, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde özel bireylerin toplumda daha görünür hale gelmesi, haklarının savunulması ve hayatın her alanında eşit bir şekilde yer alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Özel bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, İl Müdürlüğümüzün temel önceliklerinden biridir. Bu kapsamda Gençlik Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, yalnızca bir günle sınırlı kalmamakta; yıl boyunca sürdürülen bir anlayışın ve gönül birliğinin yansımasıdır. Sevgi ve dayanışma ile engelleri birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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