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Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2024 Türkiye finallerinde 6 takım ve 6 farklı projeyle Elazığ'ı temsil edecek

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Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2024 Türkiye finallerinde 6 takım ve 6 farklı projeyle Elazığ'ı temsil edecek. Merkez, toplamda 27 genç katılımcı ve 4 danışman ile Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde yer alacak.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2024 Türkiye finallerinde 6 takım ve 6 farklı projeyle Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST yarışmalarına katılarak adını başarıyla yazdırmayı başardı. Elazığ Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2024 Türkiye Finalleri'nde 6 takım ve 6 farklı projeyle Elazığ'ı temsil edecek. Merkez, toplamda 27 genç katılımcı ve 4 danışman ile Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde yer alacak. Finallerde yer alacak takımlar; lise kategorisinde ilk 20 takım arasına giren Robolig kategorisinde GNCK Takımı, Roket kategorisinde TRROKET Takımı, Turizm Teknolojileri kategorisinde ERV-TURİZM ve AkılUs Takımları, DENEYAP Girişim Programı kategorisinde Elazığ DENEYAP Atölyesi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan MASKOT Girişim ve Model Uydu kategorisinde ALPHECCA Takımı olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Hey yıl TEKNOFEST'e katılan Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi öğrencilerimiz güzel projelere imza atıyor. Yeni nesil gençlerimiz akıllı, zeki ve yenilikçi bir şekilde azimle, büyük bir hevesle çalışarak hedeflerine bir bir ulaşıyor. Gençlerimizi ve eğitmenlerini tebrik ederek TEKNOFEST finallerinde başarılar diliyorum " ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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