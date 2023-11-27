Elazığ FK Son 4 Maçını Kaybederek Son Sıraya Geriledi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Elazığ FK, son 4 maçını kaybederek grubunda son sıraya geriledi. Takım, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor.

TFF 3. Lig 4. Grupta son 4 maçını kaybeden Elazığ ekibi grubunda son sıraya geriledi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK, kötü gidişata bir türlü dur diyemiyor. Grubunda çıktığı son 4 maçı kaybeden bordo-beyazlılar, 9 puanda takılı kaldı ve grubunda son sıraya geriledi. Muşspor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyetle kötü sürece başlayan 23 Elazığ FK, Alanya Kestelspor'a evinde 2-1, Orduspor 1967'ye deplasmanda 3-1 ve son olarak evinde Siirt İl Özel İdare'ye 2-1 yenilerek son 4 maçını 0 puanla geçti. Bu süreçte teknik direktör Alaettin Çiçek'le yollarını ayıran 23 Elazığ FK, Bahattin Ergüven yönetiminde de kötü gidişata dur diyemedi.

9 puanla grubunda 15. ve son basamağa gerileyen bordo-beyazlılar, 13. haftada deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ