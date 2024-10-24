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Elazığ FK, Konyaspor Maçı Biletlerini Satışa Sundu

Elazığ FK, Konyaspor Maçı Biletlerini Satışa Sundu
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Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Konyaspor ile oynayacağı maça biletlerin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları maraton 100 TL, protokol 1000 TL olarak belirlendi.

23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığ'da oynayacağı Konyaspor maçı biletlerini satışa sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turunda 29 Ekim 2024 Salı günü saat 17.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağımız Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı. Maraton 100, protokol bin lira. Satışlar kulübümüzden yapılmaktadır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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