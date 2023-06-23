Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü Fırat Nehri kıyısında temizlik yaptı

Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fırat Nehri kıyısında temizlik yaptı. Kulüp bünyesinde bir araya gelen gönüllüler, çöpleri toplayarak temiz çevrenin önemine dikkat çekti.

Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübünce, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fırat Nehri kıyısında temizlik yapıldı.

Kulüp bünyesinde bir araya gelen gönüllüler, "Benim çöpüm değil ama benim dünyam, benim geleceğim" sloganıyla Keban ilçesi Fırat Nehri kıyısındaki çöpleri topladı, temiz çevrenin önemine dikkati çekti.

Kulüp Başkan Yardımcısı Mine Demirel, çevre gönüllüleriyle çevre bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Daha çok vatandaşların yoğun olduğu yerleri temizlediklerini ifade eden Demirel, yaptıkları anlamlı çalışmada kendilerine destek verenlere teşekkür etti.