Elazığ Dart Takımı Tarih Yazdı: Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Elazığ Dart Takımı Tarih Yazdı: Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı
Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak Müsabakaları, Elazığ Dart Takımı'nın elde ettiği başarı ile son buldu. Elazığ, hem bireysel hem de takım kategorilerinde öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak Müsabakaları, Elazığ Dart Takımı'nın tarihi başarısıyla sonuçlandı.

10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak Müsabakaları, Elazığ Dart Takımı'nın tarihi başarısıyla sonuçlandı. Elazığ, hem bireysel hem de takım başarısıyla Türkiye genelinde dikkatleri üzerine çekerek dart sporunda adeta zirveye yerleşti. Sporcu Bedirhan Nas, şampiyonanın en fazla madalya kazanan ve en başarılı sporcusu olarak öne çıktı. Genç yaşına rağmen dört farklı kategoride kürsüye çıkan Nas, büyük bir kararlılık ve istikrar sergileyerek Elazığ'ı gururlandırdı. Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden genç sporcu İbrahim Rüşdü Küçük, gösterdiği performansla Türkiye üçüncülüğü elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Milli Takım Antrenör İsmail Demir, "Her başarı; azmin, disiplinin ve inancın bir sonucudur. Elazığ Dart Takımı olarak yakaladığımız bu başarı, sadece sporcularımızın değil; aynı zamanda ailelerinin, antrenörlerinin ve ilimizin büyük desteğinin ürünüdür. Bu süreçte bizlere inanan ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Elazığlı sporcularımızın Türkiye genelinde elde ettikleri bu büyük başarı, bizleri son derece gururlandırmıştır. Dart branşında Elazığ'ın geldiği seviye, planlı çalışmaların, inancın ve spora verilen değerin bir göstergesidir" denildi. - ELAZIĞ

