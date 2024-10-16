Elazığ'daki Depremin Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Açıklama

Meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda sorun olmadığını ifade etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "16.12.024 tarihinde saat 10: 46 civarında Malatya Kale ilçe merkezli 6.00 şiddetinde yaşanan deprem sonrası, il müdürlüğümüze bağlı GSB Elazığ yurtlarında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknik personellerinin yapmış olduğu incelemelerde, Herhangi bir kolon, kiriş ana taşıyıcıda bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Ancak taşıyıcı olmayan duvarlarda ve dilatasyon yerlerinde çatlaklara rastlanmıştır. Bu kapsamda GSB Elazığ Yurtlarında öğrencilerimizin barınmasında herhangi bir engel ve olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. - ELAZIĞ