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Elazığ'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başladı

Elazığ'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın elinde yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Elazığ'da eğitimler başladı. Şimdiye kadar 280 kursiyerin katıldığı proje, çocukları ve gençleri yüzme sporu ile buluşturmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Elazığ'da eğitimler başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen projeye şimdiye kadar toplam 280 kursiyer katıldı ve katılım sağlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde yüzme bilmeyen çocuk ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında, Elazığ'daki yüzme havuzlarında eğitimler başladı. 18 Şubat 2025 itibarıyla başlayan derslerde, profesyonel antrenörler eşliğinde temel yüzme teknikleri öğretiliyor. Katılımın yoğun olduğu projede kursiyerlere suya adaptasyon, güvenli yüzme ve temel teknikler gibi konularda eğitim veriliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yüzme, hem bedensel hem de zihinsel gelişimi destekleyen önemli bir spor dalıdır. Biz de ilimizde yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması için bu projeyi koordine ederek hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin su sporlarına yönelmesini destekliyoruz. Katılımın yüksek olması bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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