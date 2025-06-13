Elazığ'da Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Düzenlendi

Elazığ'da Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Düzenlendi
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' ile 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yaptı. Program kapsamında toplam 7 bin 61 öğrenci değerlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında bu yıl ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik kapsamlı bir tarama gerçekleştirildi. Programın temel amacı çocukların spora olan doğal yeteneklerini ortaya çıkararak, onları sporun farklı branşlarına yönlendirmek ve geleceğin sporcularını erken yaşta keşfetmek. Elazığ merkez, beldeler ve 10 ilçede yapılan taramalarda toplam 7 bin 61 öğrenci bilimsel yöntemlerle değerlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile bu çocuklarımız, spora olan doğal yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek hem fiziksel hem de zihinsel olarak desteklenecek. Amacımız; yetenekli bireyleri erken yaşta keşfederek onları Türk sporuna kazandırmak ve sağlıklı, başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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